Ormanlarımız ihmal kurbanı

Orman yangınlarının artış gösterdiği mevsime girildiği bugünlerde, geçen yıl yanan 11993 hektar ormanlık alanın 5733 hektarının ihmal sonucu kül olduğu ifade edildi.

Türkiye’de geçen yıl 11992,76 hektar ormanlık alan, yangında zarar gördü. Bu alanlardan 5733,26 hektarı ihmal sonucu yandı. 2017’de meydana gelen 2 bin 411 orman yangınının 1280’inin çıkış sebebi ise aydınlatılamadı. En son 2015 yılında yapılan geniş çaplı incelemede 22.3 milyon hektara ulaşan orman alanları, Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütse de ormanlara bilinçli zarar verilmesinin önüne geçilemedi. Her yıl özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı mücadele etmek için tam kapasite çalışan Orman Genel Müdürlüğü, yangında zarar gören alanları da aynı yıl içerisinde yeşillendirme çalışmalarına başlayarak geri kazanıyor.

FAİLİ MEÇHULLER ARTIŞTA

1988 yılından bu yana verilerin yer aldığı istatistiklerde, son 6 yılda Türkiye genelinde yangın sayısının ve yanan alanların bazı yıllarda pik yaptığı görüldü. 2011 yılında 1954 yangın olayı meydana gelirken, 3612 hektar alan zarar gördü. 2012 yılında yangın sayısı 2 bin 450’ye, yanan alan ise 10454 hektara çıktı. Artış 2013 yılında da sürerken 2014 ve 2015 yıllarında rakamların 3’te 2 oranında azaldığı dikkati çekti. 2016 ve 2017 yıllarında tekrar artışa geçen rakamlarda yangının çıkış sebepleri arasında yer alan ‘faili meçhul’ verisinin yüksekliği dikkati çekti. Faili meçhul olaylarda Kütahya 854,65 hektar alanla ilk sırada, 666,43 hektar alanla Erzurum ikinci, 518,82 hektar alanla Şanlıurfa üçüncü sırada yer aldı. (DHA)

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ÖNCE TEDBİR

Orman Fakülteliler Derneği, bir bilgilendirme yaparak, ormanlık alanlarda piknik yapan vatandaşlarımızı tedbirli olmaya dâvet etti. Ülkemizde havaların da ısınması ile birlikte vatandaşlarımızın mesire yerleri ve orman alanlarında haftasonu faaliyetlerinde bir artış gözlemlenmektedir. ORFAMDER, Orman Fakülteliler Derneği olarak, vatandaşlarımızın haftasonu tabiat faaliyetlerinde keyiflerinin kaçmaması, tabiatın yenileyici özelliğinden ve temiz havasından en güzel bir şekilde yararlanmaları için, aşağıdaki hususlara dikkat çekmek isteriz. Dikkat edilmesi gereken kuralları bir kez daha hatırlattı.

İstanbul - Yeni Asya