Örnek 'askıda yemek' uygulaması

Sivas’ta bir lokanta tarafından ‘askıda yemek’ uygulaması başlatıldı.

Uygulama kapsamında, işletme sahipleri ve hayırsever müşterilerin katkılarıyla, ihtiyaç sahipleri lokantada karınlarını doyuruyor. Kent merkezindeki Toptancılar Sitesi’nde 4 ay önce açılan lokantanın ortakları İlkay Dirici ve Ahmet Polat, ihtiyaç sahibi bazı ailelere günlük olarak yemek yardımında bulunmaya başladı. Ortaklar, daha çok aileye ulaşabilmek için bu uygulamayı sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Paylaşım beğeni topladı ve 20 gün önce ‘askıda yemek’ uygulamasına geçildi. Lokantaya gelen müşterilerin bıraktığı bahşişlerle ihtiyaç sahibi ailelere yemek veriliyor. DHA

Okunma Sayısı: 118

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.