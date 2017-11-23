"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Örnek bir 'öğretmen'in duygulandıran fedakarlığı...

23 Kasım 2017, Perşembe 12:46
Kas hastalığı nedeniyle okula annesinin sırtında gelip giden Samet Karaköse'nin hayatı, fizik öğretmeni Birol Danışman ile değişti. Karaköse'yi kendi aracıyla okula götüren Danışman, Samet ve annesinin yaşadığı zorluklara son verdi, öğrencinin okula ilgisini artırdı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan, doğuştan musküler distrofi hastası 16 yaşındaki Samet Karaköse, okul çağı geldiğinde annesinin gayretiyle eğitim hayatına başladı. Oğlunun okuldan geri kalmasını istemeyen anne Zeynep Karaköse, anaokulundan 8'inci sınıfa kadar oğlunu okula sırtında taşıdı. Ailenin yaşadığı zorluğa şahit olan öğretmen Birol Danışman, yaşanan sıkıntıları bitirmek için kendi aracını öğrencisine açtı.

Hastalığı ve annesine "yaşattığı sıkıntılar" nedeniyle okula ilgi duymayan Karaköse, okula gitmek için artık annesine yük olmayınca duyduğu üzüntüden kurtuldu. Karaköse, her gün evine kadar gelip kendisini alan Danışman'ın gösterdiği fedakarlığı karşılıksız bırakmamak için derslerine dört elle sarıldı.

Bu eğitim öğretim yılında kızını okula götürmek zorunda kaldığı için yol arkadaşı Samet'ten ayrı kalan Danışman, Samet'i mağdur etmemek için girişimlerde bulundu. Kaymakamlığa başvuran Danışman, Samet'e araç ayarlanmasını sağladı.

"Artık engelli ailesi değilim"

Zeynep Karaköse (48), oğlunun hastalığı nedeniyle eğitimden geri kalmasına gönlünün el vermediğini, bu nedenle eğitimini anaokulu çağında başlattığını anlattı.

Karaköse, önceleri sırtında okula götürüp getirdiği oğlu büyüdükçe ve okulu evden uzaklaşınca belediye otobüsü kullandıklarını söyledi. Karaköse, otobüse kadar oğlunu tekerlekli sandalye ile taşıdığını, otobüse binerken Samet'i sırtına alıp tekerlekli sandalyeyi katladığını ifade ederek, "Sabah kahvaltısını yaptırıp giyindiriyordum. Çantasını bir omzuma, onu sırtıma alıyordum." dedi.

Oğlunun iki yıl önce Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kayıt olmasıyla kaderlerinin değiştiğini vurgulayan Karaköse, Birol öğretmenin kendilerine gelerek "Samet'i okula aracımla ben götürmek istiyorum." dediğini aktardı. Karaköse, Birol Danışman'ın sabah erkenden gelip Samet'i evden çıkarmalarına yardım ettiğini, apartmanın kapısında onu kucaklayıp panelvan tipi aracına taşıdığını, tekerlekli sandalyesini de aracın arkasına koyduğunu anlattı.

Birol öğretmen olmasa çok zorlanacaklarını dile getiren Karaköse, şöyle devam etti:

"Yağmurda, soğukta... Liseye başladığında kayıt olduğu okulun binası engelliler için uygundu. Hele onu Birol öğretmen taşımaya başladıktan sonra 'Ben artık engelli annesi değilim.' dedim. Hep engel vardı önümüzde o zamana kadar. İki yıl boyunca Birol öğretmen her gün geldi. İki kere arabası bozulduğu için gelemedi. Telefonla gelemeyeceğini söylerken de mahcuptu. Çocuklar bir yaramazlık yapar da mahcup anlatır ya. Hastayken bile geldi. Raporluymuş, geldi Samet'i götürdü, sonra evine gitti. Hastayım demedi, ben sonradan duydum. Samet hastalığını öğrendikten sonra dersi boş vermişti. Sonra kendine kendine 'Hocam oradan geliyor buraya kadar benim için. Ben de o yüzden ders çalışacağım artık.' dedi."

11. sınıf öğrencisi Samet Karaköse de kendisi için büyük kolaylık sağladığını belirttiği Danışman'a teşekkür etti. Onun sayesinde derslere daha çok bağlandığını vurgulayan Karaköse, kendisine "Bana çok yardımcı olunuyor, kendimi boşlarsam mahcup olurum" dediğini söyledi.

"Öğretmenlik bir yaşam biçimidir"

26 yıllık Fizik öğretmeni Birol Danışman, Samet'i 3 yıl önce okulun ilk günü okul bahçesinde, tekerlekli sandalyesinde otururken gördüğünü, ders çıkışında da annesinin sırtında belediye otobüsüne bindiğine şahit olduğunu söyledi.

Danışman bunun üzerine ona yardım etmek için harekete geçtiğini, bazı girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine aracıyla onu evden almaya karar verdiğini belirtti.

Samet'i 9 ve 10. sınıf boyunca okula getirdiğini ifade eden Danışman, "Samet bu yıl 11. sınıfa başladığında, benim çocuğumun servis sorunu ortaya çıkınca onu götürmem gerekti. Samet'le, ailesiyle görüştük. Durumu kaymakamlığa aktardık. Samet'e yeni bir akülü araç verildi ve okula gidip gelmesi için araç ayarlandı. Samet gibi çok öğrenci var. Yapılması gereken bu tür öğrencilere bir imkan sağlanmalı. Bu çocukların okulla bağlantılarının kesilmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Danışman, Samet'i tanıdığında okula karşı biraz soğuk olduğunu dile getirerek "Hastalığından ötürü olabilir, bir de annesi okulun kapısında sırtına alıyordu, ondan rahatsız oluyordu. Zamanla Samet okulu daha çok sevdi." dedi.

Öğretmenlik bir yaşam biçim olduğunun altını çizen Danışman, "Samet'le aynı okuldayız ama benim öğrencim olmadı, dersine girmedim. Öğretmen sadece okulda, sınıfta öğretmen olamaz. Okul dışına çıktığımızda da, her yerde örnek teşkil eden kişidir. Benim aklımdaki öğretmen modeli bu; yaşamıyla, davranışıyla, konuşmasıyla. Öğretmenliğin bir maddiyatı yok." diye konuştu. 

AA

Etiketler: izmir, öğretmen
Okunma Sayısı: 455
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Yıldıray Caner

    23.11.2017 14:19:00

    Allah(cc) sizden ebeden razı olsun hocam. Sizin gibi öğretmenlerin sayısı artsın inşaallah...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

268. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

7 kuruş indirim, 10 kuruş zam

Kılıçdaroğlu'ndan 'Rıza Sarraf' değerlendirmesi

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de fotoğraf ve video yasaklandı

Örnek bir 'öğretmen'in duygulandıran fedakarlığı...

Antalya'da 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Bakan Gül'den Gülen'in iadesi hakkında açıklama

Tüm zamanların en yüksek seviyesininin ardından 'altın'da son durum?

Müslüman liderlerden İslam dünyasına önemli çağrı

Bakan Arslan'dan 'kış lastiği' açıklaması

Adana merkezli 6 ilde operasyon

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Arakan'da yaşananlar 'etnik temizlik'

'Bosna Kasabı'na verilen ceza dünya gündeminde

Ba’de harabi’s-Suriye

İnsanlık yine kıyıya vurdu

YSK’ya itiraz yolu kapatılıyor

Kerkük'te toplu mezar bulundu

Rıza Sarraf'la görüşen Türk avukat: İtirafçı olması kesinleşti, duruşmaya çıkmayacak

Göçmenleri cezaevine yerleştirdiler!

Kırmızı alarm: Türkiye'de son 5 yılda 16 bin kişi intihar etti

Bosna kasabı hakkında tarihi karar

En Çok Okunanlar

Genel

İnsanlık yine kıyıya vurdu
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Mikail YAPRAK

Çoğu gitti azı kaldı!..
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Sivil Kemalizm
Genel

YSK’ya itiraz yolu kapatılıyor
Ahmet BATTAL

Yürütme suç ihdas edebilir mi?
Genel

Antalya'da 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Genel

Nur hizmeti inayet altında
Genel

Adana merkezli 6 ilde operasyon
Caner KUTLU

İnsanlığı huzurda birleştiren zekât köprüsüdür

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.