Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı: 1ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy öldü, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı.

Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy öldü, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı. TSO binasına gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen zanlı, Başkan Aksoy'a makamında silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, Aksoy ve odada bulunan yardımcısı Ersoy yaralandı. MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede vefat etti. Bacağından yaralanan Aksoy ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Firari zanlıyı arama çalışması başlatıldı. AA

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