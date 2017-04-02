Otizm Farkındalık Günü'nde ışıklar mavi yandı

BM tarafından 2 Nisan'ın “Otizm Farkındalık Günü ilan edilmesi nedeniyle, “Otizme Mavi Işık Yak etkinlikleri kapsamında bu akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Galata Kulesi mavi ışıklarla aydınlatıldı.

Bu ay boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Otizmin rengi olarak mavi kullanılarak bir farkındalık projesi başlatıldı. Bu akşam bütün dünyada uygulanan mavi ışık kampanyası Türkiye'de de gerçekleştirildi. 15 Temmuz Köprüsü ile Galata Kulesi, saat 20.00'den itibaren mavi ışıklarla aydınlatıldı. DHA

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