Otomobil 7 metreden tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobil tel örgüleri aşarak tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Paşabahçe Mesire Alanı'ndan Sivas merkez istikametine gelen 19 yaşındaki Mehmet Can Ertürk yönetimindeki 58 AF 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tel örgüleri aşarak 7 metrelik istinat duvarından tarlaya uçtu. Kaza üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta bulunanlardan Serdar Kaya ağır yaralı olarak kaldırıldığı Medicana Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Kazada sürücü Ertürk ve 19 yaşındaki Yıldıray Alper ise ağır yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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