Otomobil ambulansla çarpıştı: 6 ölü

Kayseri'de bir başka aracın sıkıştırması sonucu şerit ihlali yapan otomobil karşı yönden gelen ambulansla çarpıştı. Otomobildeki Üzüm ailesinden 6 kişi can verdi.

Kayseri’de gece meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaza saat 23.20 sıralarında Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı’nda meydana geldi. Malatya’dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E4730 plakalı otomobil bir başka aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzüm’ün şerit ihlali yaptığı otomobil karşı yönden gelen ve Malatya’ya cenaze götüren ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kazada; sürücü baba Mehmet Üzüm (36), anne Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm (12) yaşamını yitirdi. ölümüne yol açan kaza, dün gece saat 23.20 sıralarında Çevre Yolu’nda Germir Mahallesi Nalçik Bulvarında meydana geldi. Kazada ambulans şoförü ve yanında bulunan 1 kişi de yaralandı. Polis görgü tanıkları ve ambulansta bulunanların ifadesine göre 6 kişinin ölümüne yol açan otomobilin sürücüsünü arıyor. Polis görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kazaya yol açan ve rakam grubu belirlenemeyen 38 KY plakalı beyaz Mercedes otomobilin peşine düştü.

Okunma Sayısı: 277

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.