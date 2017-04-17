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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Otomobili kalaşnikof ve tabancayla taradılar

17 Nisan 2017, Pazartesi 22:06
ADANA'da içinde baba, oğlu ve torunu bulunan otomobile seyir halindeyken uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda 56 yaşındaki Müslüm Üzer öldü, oğlu 32 yaşındaki Orhan ve torunu 9 yaşındaki Hüseyin Üzer ağır yaralandı.

Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Mahallesi'nde oturan Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Üzer ile birlikte saat 17.45 sıralarında 01 DHR 78 plakalı otomobiline binerek Karataş Yolu üzerinden Adana'ya hareket etti. Yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra Karataş Yolu Taşçı Köyü Kavşağı'na geldiği sırada dönüş için yavaşlayan otomobile, kimliği henüz saptanamayan kişilerce kalaşnikof ve tabancalarla saldırı düzenlendi. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda otomobile değişik yönlerden çok sayıda kurşun isabet etti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırganlar otomobillerle kaçarak izini kaybettirirken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere sevk edildi. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Müslüm Üzer yolda yaşamını yitirirken, ağır yaralanan torunu Hüseyin Üzer Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde, Orhan Üzer ise Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme başlatan polis, boş kovanları ve delilleri topladı. Acı haberi alarak olay yerine ve hastanelere gelen Üzer ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. 3 kişinin gözaltına alındığı saldırının, 10 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün öldürülmesiyle ilgili olabileceği değerlendiriliyor.

DHA

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