Otomobili olmayan vatandaşa HGS cezası geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan Nevin Uşak’a otomobiliyle, İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki HGS gişelerinden ücret ödemeden geçtiği gerekçesiyle ihlal cezası geldi. HGS cezası ve icra celbinde yazılı adını gören Nevin Uşak,otomobilinin bile olmadığını açıkladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobili olmayan bir sürücüye HGS cezası geldi. Hayatında hiç araba sahibi olmadığı gibi araç kullanmasını bile bilmediğini söyleyen Nevin Uşak’a, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki HGS’den ücreti ödemeden geçtiği gerekçesiyle ceza kesildi. Cezanın zamanında ödenmemesi üzerine icra takibine başlandı. Her şeyden habersiz olan Nevin Uşak, adresine gelen ceza ve icra celbi ile hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Ceza makbuzuyla birlikte Ankara 30. İcra Dairesinden icra celbinin kendisine ulaştığını ifade eden Nevin Uşak, “Benim hiç arabam olmadı” diyerek cezaya itiraz edeceğini söyledi. DHA

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