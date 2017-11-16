Otomobilin içinden dram çıktı

Adana'da 57 yaşındaki Erol Dikici'nin otomobilinin içinde ölümünün altından dram çıktı.

Olay merkez Seyhan İlçesi'nde bulunan 5 Ocak Meydanı'nda meydana geldi. İşlediği bir suçtan dolayı, 1 yıldır Toprakkale Açık Cezaevi'nde olan Erol Dikici, 5 gün önce izinli olarak cezaevinden çıktı. Boyacılık yaparak geçimini sağlayan, aynı zamanda kemik erimesi hastalığı bulunan Dikici, eşi ve çocuklarıyla kavgalı olunca otomobilinde yaşamaya başladı. Burada yaktıp kalkan Dikici, dün aracının içinde kalp krizi geçirdi. Yaşlı adamın hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dikici'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Dikici'nin cenazesi otopsisi yapılmak için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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