Otomobiliyle kaza yapan oğlunu sopayla kovaladı

Karaman'da Fikret Kazak, otomobiliyle kaza yapan oğlu Hakan Kazak'ı sopayla kovaladı. Polislerin güçlükle tutup sakinleştirmeye çalıştığı Fikret Kazak polislere, ''Ne tutuyorsunuz, 100 milyarlık araba gitti'' diye tepki gösterdi.

22 yaşındaki Hakan Kazak, iddiaya göre aynı yaştaki arkadaşı Rıdvan Özkaya ile minibüsüyle okul servisçiliği yapan babası Fikret Kazak'ın yanına giderek, Özkaya'nın annesini hastaneye götüreceklerini söyleyip, otomobili istedi. Babası Fikret Kazak da otomobili verdi. Rıdvan Hakan Kazak 70 ED 505 plakalı otomobilin direksiyonuna geçerek yanına arkadaşı Özkaya'yı da alıp ilerlemeye başladı. Ancak otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 946'ncı sokaktaki kavşakta 53 yaşındaki Abdullah Doğan yönetimindeki 70 HC 377 plakalı otomobile çarpıştı. Doğan yönetimindeki otomobil, çarpışmanın şiddetiyle devrilip park halindeki bir TIR'ın dorsesine çarparak durabildi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Doğan, itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı Doğan, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan Kazak ve Rıdvan Özkaya ise kazadan yara almadan kurtuldu OTOMOBİLDEKİ HASARI GÖRÜNCE SOPAYI KAPTI Kaza haberini alan baba Fikret Kazak da okul servisi minibüsüyle kaza yerine geldi. Fikret Kazak, otomobilinde büyük çapta maddi hasar oluştuğunu görünce oğlu Hakan Kazak'a tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan öfkeli baba ''Oğlum bura hastane mi?'' diyerek, minibüsüne koşup, aldığı sopayla minibüsünün yanında bekleyen oğluna saldırmak istedi. Hakan Kazak kaçarken arkadaşı Rıdvan Özkaya baba Fikret Kazak'ı engellemeye çalıştı, ancak başarısız oldu. Bunun üzerine çevredekiler ve polisin müdahalesiyle öfkeli baba durduruldu. Polis, Fikret Kazak'ın elindeki sopayı alıp, sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Fikret Kazak polise ''Ne tutuyorsunuz, 100 milyarlık araba gitti'' diye tepki gösterdi. Fikret Kazak güçlükle sakinleştirildi. DHA

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