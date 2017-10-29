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Otostopla 35 ülke ve 170 şehri gezdi

29 Ekim 2017, Pazar 23:39
Antalya'da "Evrensel adam" olarak kendisini tanıtan Yiğit Kurt, hayalinin peşinden koşarak otostopla 4 kıtada 35 ülke ve 170 şehri gezdi.

Gezi merakı küçük yaşlarda başlayan Yiğit Kurt (27), otostopla ilk seyahatini 13 yaşındayken Antalya'nın ünlü tatil yerlerinden Olimpos'a yaptı. Lise eğitiminin ardından üniversite için İstanbul'a giden Kurt, öğrenci değişim programlarıyla ABD ve Hollanda'ya seyahat etti, üniversiteyi bitirdikten sonra Avrupa ve Asya turlarına çıktı.

4 kıta, 35 ülke, 170 şehir

Otostopla Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika olmak üzere 4 kıtada 35 ülke ile 170 şehri dolaşan Kurt, ambulans, polis aracı ve at arabası gibi vasıtalarla yolculuk etti. Kurt, Hindistan turunda dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan ile de tanıştı.

Yiğit Kurt, seyahatlarinde yaşadığı tüm anılarını ve mecaralarını "evrensel adam" adıyla kurduğu sitesinden aktarıyor.

Otostop ile 20 bin kilometre gezdi

Kurt, yaptığı açıklamada, ailesinin tüm uyarılarına rağmen sürekli seyahat etmek istediğini, bu hayalle onlarca ülkeyi gezme fırsatı yakaladığını söyledi.

Seyehatlerinde 20 bin kilometre yol katettiğini anlatan Kurt, otostopun herkesin kişiliğine uymayacak bir şey olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gidebildiğim kadar kadar ülkeyi gezmek istiyorum. Otostopla seyahat etmek bir tutku. Çok farklı insanlarla tanışıyor, birçok yeni bilgiler öğreniyorsunuz. Anlatacağım birçok anı biriktirdim. Maldivler'de ıssız bir adada tek başıma kamp kurdum. Bazen evsizlerle sokakta uyudum, kapıları olmayan kamyona, milyon dolarlık otomobillere bindim. Benim için çok farklı deneyimler oldu. Evsizlerle tapınakta yemek sırasına girdim. Yerel köylüler beni evlerinde ağırladılar, düğünlerine götürdüler. Dönüp baktığımda 'İyi ki bunları yaşamışım.' diyorum."

Khan'ın tavsiyesine uydu 17 şehri dolaştı

Dünyaca ünlü Bolywood yıldızı Aamir Khan'ı görebilmek için Hindistan'a gittiğini ifade eden Kurt, şirketine gittiği Khan ile menajeri aracılığıyla tanıştığını bildirdi.

Khan'ın, "Hindistan'ı anlamak istiyorsan gezmelisin" sözü üzerine otostopla ülkenin 17 şehrine seyahat ettiğini anlatan Kurt, şöyle dedi:

"Babam hep, 'Başına bir şey gelir' düşüncesiyle endişe ediyordu. Bana, 'Düzgün bir iş kur, çalış.' diyordu. Babama 'Bir kere benimle seyahat et, beni daha iyi anlayacaksın.' dedim. Babam da 'Tamam geliyorum.' dedi. Antalya'da iki arkadaşıyla Malezya'ya geldiler. Sırt çantası ve yürüyüş ayakkabıları aldık. Puket Adası'nda babamla ilk otostopu çektik. Çok zorlandı ama sonradan sevdi. Babamla da otostop çekerek 3 ülkeyi gezdik." 

AA

Etiketler: gezi, seyehat
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