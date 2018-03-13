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13 MART 2018 SALI - YIL: 49

Otoyolda ters yönde ilerleyince...

13 Mart 2018, Salı 13:40
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda ters yönde seyreden otomobil, başka bir araçla çarpışması sonucu alev aldı. Otomobildeki 2 kişi yanarak öldü, yaralanan diğer aracın sürücüsü ile eşi ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 K 0301 plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kılıç kavşağı mevkisinde, geldiği yöne dönerek ters istikamette ilerlemeye başladı.

Yaklaşık 4 kilometre bu şekilde giden otomobil, aynı yönde seyreden Osman Ataş (42) idaresindeki 34 KR 8707 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 16 K 0301 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle alev aldı. Araç içinde sıkışan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yanarak öldü.

Diğer aracın sürücüsü ile eşi Emine Ataş (42) ve çocukları Yusuf Buğra (6) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Ekipler, ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

Etiketler: yalova, trafik kazası
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