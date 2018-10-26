Ovit Dağı geçidinde kar nedeniyle ulaşım durduruldu

Rize'nin İkizdere ilçesinde, karın etkisini artırması nedeniyle Rize-Erzurum karayolundaki Ovit Dağı geçidi tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Dünden itibaren aralıklarla süren yağış sebebiyle, 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Bölgedeki Ovit Dağı geçidi, kar ve tipinin etkisini artırması dolayısıyla tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Rize-Erzurum karayolunu kullanan sürücüler, Erzurum'a ulaşımı Ovit Tüneli'ni kullanarak sağlıyor. Tünelin, havalandırma ve elektrik tesisatındaki bakım çalışmaları dolayısıyla bir süredir ulaşıma kapalı olan Erzurum-Rize istikametindeki tüpü de kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Karayolları ekipleri, Ovit Tüneli'ne kadar olan bölümde yolun ulaşıma kapanmaması için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.