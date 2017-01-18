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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Ovit Tüneli'nin yüzde 88'i tamamlandı

18 Ocak 2017, Çarşamba 14:00
Rize'de 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı süren taşıyan Ovit Tüneli'nin betonlama çalışması yüzde 88 tamamlandı. Tünelin, hizmete açılmasının ardından tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanması bekleniyor.

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı süren ve Türkiye'nin en uzun tüneli özelliğini taşıyan Ovit Tüneli'nde, ışığın görünmesinin ardından betonlama çalışması yüzde 88 tamamlandı.

Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun üçüncü tüneli olacak.

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre ve tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi. Bugüne kadar 3,7 milyon metreküp kazı yapılan tünelde, 211 bin metreküp püskürtme beton, 3 bin 500 ton profil demir kullanıldı.

Bu yıl sonunda hizmete girmesi beklenen tünel sayesinde 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolu, 200 kilometreye düşecek. 

Tünel hizmete alındığında Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında kış aylarında aşırı kar ve çığ tehlikesi nedeniyle aksayan ulaşım, kesintisiz ve güvenli hale gelecek.

Yerin 900 metre altında çalışıyorlar

Tünel donanım çalışmasının büyük bölümü iç kısımda yapılırken tünel dışındaki çığ tüneli inşaatı da zorlayıcı doğa koşullarına rağmen ilerliyor.

Ovit Dağı'nda zaman zaman kar fırtınası yaşanıyor ve hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar inebiliyor. Tünelin içerisinde ise ısı çok fazla değişmediği için yaklaşık 600 çalışan, dönüşümlü olarak yaklaşık 450-900 metre zirvenin altında çalışmalarını sürdürüyor.

"Ovit Dağının kış turizmi için çok önemli bir potansiyeli var"

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ovit Dağı'nın sahil ile doğu arasındaki en büyük engel olduğunu belirterek, tünel ile bu engelin ortadan kalkacağını söyledi.

Ovit Tüneli'nin bölge dinamiklerini harekete geçireceğine dikkati çeken Vali Bektaş, "Ovit Tüneli bölgenin arkasına ve zirvesine ulaşmayı kolaylaştırdığı için bir dizi turizm potansiyelini tetikleyebilir. Ovit Dağı'nın kış turizmi için çok önemli bir potansiyeli var." dedi.

AA

Etiketler: ovit tüneli
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