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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Oyuncak tabancayla çalıştığı marketin şubesini soymaya kalktı

20 Şubat 2018, Salı 11:06
Adana'da Selim A. (35), kaza yaptığı otomobilini tamir ettirmek için çalıştığı marketin başka bir şubesini oyuncak tabancayla soymak istedi. Başına motosiklet kaskı takan zanlı, para alamayınca bir çalışanın cep telefonunu alarak kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Karataş ilçesinde bulunun markette meydana geldi. İddiaya göre, Selim A., otomobiliyle hasarlı kaza yaptı. Kasko sigortası olmayınca yaklaşık 10 bin liralık kaza bedelini karşılayamayan Selim A., çalıştığı marketler zincirinin Karataş ilçesindeki şubesini soymaya karar verdi. İlçeye giden Selim A., kask ve oyuncak tabancayla markete girdi. Sistem odasına geçen saldırgan, market çalışanı Nilda B.'nin cep telefonun alıp, başına eliyle vurup yaraladıktan sonra kasaya yöneldi. Diğer çalışanların çığlık atması üzerine korkan şüpheli, kasadan para alamayınca, "Ben bir hata yaptım, pişmanım, çocuğum hasta olduğu için böyle bir şey yaptım. Kimseye bir şey söylemeyin "diyerek kaçtı. Olayın ardından market çalışanları polisi aradı.

 

1 saat içinde yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği polisleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın kaçtığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler, mobese kameralarından aracın adım adım izledi. Otomobilin kent merkezindeki bir alışveriş merkezine geldiğini tespit edep polisler, zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Gasp ettiği cep telefonunun burada satmaya çalışan Selim A., ekipler tarafından 1 saat içerisinde yakalandı. Zanlının üst aramasını yapan polis, sırt çantası içinde eldiven, koli bandı, kask buldu. Gözaltına alınan şüpheli sorgusunda, "Pişmanım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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