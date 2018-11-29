"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Oyuncakları tamir ederek 44 bin çocuğu güldürdüler

29 Kasım 2018, Perşembe 13:57
Gönüllülerden oluşan aralarında doktor, mühendis, kamu görevlisi ve öğrencilerin bulunduğu Aktiffelsefe Kültür Derneği, 2007 yılında başlattığı "Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar" kampanyasıyla eskiyen 160 bin oyuncağı onararak 12 ildeki 44 bin çocuğa ulaştırdı.

Derneğin çatısı altında bulunan, adını mitolojide Toprak Ana'dan alan Gea birimi, arama kurtarma, sosyal kampanyalar ve ekoloji alanında çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda 2007 yılında "Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar Kampanyası" başlatan birim, derneklerine ulaştırılan kullanılmış oyuncukları onarıyor.

Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği okullara giden dernek üyeleri, onardıktan sonra paketledikleri oyuncukları, "yeni arkadaşları"yla buluşturuyor. Gea birimi, 11 yıl önce başlattıkları ve 83'u bulan kampanyayla 160 bin oyuncağı 44 bin çocuğa ulaştırarak onların mutluluklarına ortak oldu.

"Bu bir paylaşım projesi"

Gea'nın sosyal kampanyalar yürütücüsü Didem Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak insanlara kendisinin dışındakiler için bir şeyler yapma bilincini kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

"Sıfır atık" bilinciyle geri dönüşüm projesi başlattıklarını anlatan Bektaş, şöyle konuştu:

"Çocuklar oyuncaklarla oynadıktan bir süre sonra büyüdükleri için onları bir kenara bırakıyorlar. Evde kalan birçok oyuncak bulunuyor. Biz de bu oyuncakları geri dönüştürüp yeni sahipleriyle buluşturmak için bir kampanya başlattık. Bize ülkenin birçok noktasında şubelerimiz aracılığıyla ulaşan oyuncakları gönüllülerimizle onarıyoruz. Temizliğini yapıyoruz. Sökülen yerleri dikiliyor. Kimi oyuncaklara yeni elbiseler dikiyoruz. Tamiratları yapıldıktan sonra güzel güzel paketliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Onların belirledikleri okullara gidip, oyuncakları çocuklara veriyoruz. Bu bir yardım kampanyası değil, bir paylaşım projesidir. Çocuklarla aramızdaki sevgi bağını güçlendirmeyi istiyoruz. 2007 yılında başlayan ve 83'e ulaşan kampanyayla 160 bin oyuncağı, Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Antalya ve Yalova gibi 12 ilde 44 bin çocuğa ulaştırdık. İnsanlar oynamadıkları oyuncakları yeni çocuklarla paylaşmak için derneğimize getirebilir."

"Oyuncak paketlerini adil dağıtıyoruz"

Bektaş, çocukların oyuncaklarla buluştuğu andaki duygunun tarif edilemez olduğunu söyledi.

Kız ve erkek çocukları için ayrı paketler hazırladıklarını ifade eden Bektaş, "Paketleri adil dağıtıyoruz. Çocukların üzülmesini istemiyoruz. Bu konuda hassas davranıyoruz. Çocukların paketleri aynı anda açmasını istiyoruz. Bir kampanyamızda bir çocuğa flüt çıktı. Bu sırada öğretmeni çok duygulandı. Nedenini sorduk. Sınıf öğretmenleri çocuklara flüt aldırmış, o çocuğun annesi maddi imkansızlık nedeniyle alamamış. O çocuğun paketinden flüt çıkınca çok mutlu oldular. Çocuk o kadar içten flüt istemiş ki onun paketinden çıktı." diye konuştu.

Bektaş, insanlık için güzel şeyler yapmak isteyenleri bir araya getirip, söz konusu duygunun etkisini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

AA

Etiketler: Oyuncak, geri dönüşüm, sosyal sorumluluk projesi
Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığından Astana toplantısı sonrası ilk açıklama

    Evsizlere kapılarını açtı: 153'ü arayarak bildirebilirsiniz!

    AB mevcut Brexit anlaşmasının 'tek seçenek' olduğunda ısrarcı

    Almanya’da flaş kara para aklama araması

    Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin Avrupa ile olan bağlarını güçlendirmeliyiz

    "Tek tip sigara paketi" düzenlemesine ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

    Astana'da Suriye konulu toplantı sona erdi: Ateşkes ihlalleri önlenmeli

    Lavrentyev: ABD varlığı Suriye'nin bütünlüğüne tehdit

    7 yıl 29 gündür öylece bekliyor...

    'Gazze çökmek üzere, acil adım atmak gerekiyor'

    Bir üzücü haber de Kırıkkale'den geldi

    Kabil yine kan gölüne döndü!

    Derbi Cüneyt Çakır'ın

    Son 4 ayın en düşük seviyesini gördü: Gram altın ne kadar oldu?

    Tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

    Suudi yönetimi: Gabon Cumhurbaşkanı ülkeden ayrıldı

    Erdoğan: Trump'la Münbiç konusunu teferruatlı görüşeceğiz

    AYM: Tutuklu, ücretini verdiği yayını alabilir

    Öbür dünyaya daha iyi bir yolculuk

    Teknolojik değişime en hazır ülkeler belli oldu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftira bumerang gibi geri döner
    Süleyman KÖSMENE

    İsteksiz kıldığımız namazların durumu nedir?
    Genel

    AYM: Tutuklu, ücretini verdiği yayını alabilir
    Genel

    Öbür dünyaya daha iyi bir yolculuk
    Said YÜKSEKDAĞ

    Âhirete gidip de gelen mi var?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Uçan karayolları müdürleri
    Mikail YAPRAK

    “Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler!”
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiye kitabı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.