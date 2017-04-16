Oyunu kullanan Tarkan 'Hayırlısı olsun' dedi

Ünlü sanatçı Tarkan, 16 Nisan referandumu için oyunu Sarıyer, Çamlık Sitesi Yönetim binasında kullandı.

Seçmen Bilgi Kağıdı ve kimliği ile saat 09.00’da sandığa gelen Tarkan, çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tarkan seçmen bilgi sağıdı ile gazetecilere poz verdi. Seçmenlerle birlikte sıraya giren Tarkan, sırası geldiğinde 1249 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Tarkan oyunu attıktan sonra sandığın başında "Hayırlısı Olsun" dedi. Çıkışta çevredekiler Tarkan ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Tarkan, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Tarkan, gazetecilerin soruları üzerine, "Bir vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Oyumu verdim. Gidiyorum" ifadelerini kullandı. DHA

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