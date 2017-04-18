Paniğe neden oldu; tahliye edildi: İstanbul'da AVM'de yangın alarmı!

İstanbul Bağcılar'da bir alışveriş merkezinin zemin katındaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binayı duman kaplaması üzerine özel güvenlik görevlileri, alışveriş yapan vatandaşları ve iş yerlerindeki çalışanları tahliye etti. İtfaiye ekipleri, alevlere üst katlara sıçramadan müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından iş yerinde yapılan incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Basın mensuplarına açıklama yapan alışveriş merkezinin müdürü Hasan Necip Akol, küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğünü, binadaki dumanın tahliyesinin ardından faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi. DHA

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