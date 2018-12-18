"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Papağana şiddet uygulayan kişiye para cezası verildi, akıl sağlığı tespiti istendi

18 Aralık 2018, Salı 22:27
Sosyal medya hesabında papağanına yaptığı kötü muamelenin görüntülerini paylaşmasının ardından gözaltına alınan bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir, akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması için İstanbul Valiliğine teslim edildi.

Şiddete uğrayan papağan tedavi altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'nce, Özdemir hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nuna istinaden idari yaptırım kararı alındı.

Buna göre, Özdemir'e 5 bin 254 lira para cezası kesildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Özdemir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgusu sona erdi.

Başsavcılık, Özdemir hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. ve 28. maddeleri gereğince "hayvana eziyet" eylemi sebebiyle idari yaptırım kararı uygulanmasına hükmetti. Savcılık, şüpheli Özdemir'in akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verdi.

Polis memurlarına teslim edilen Özdemir, kamu düzeni ve güvenliği, suçun önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması istemiyle İstanbul Valiliğine götürüldü.

Özdemir hakkında sağlık raporunun sonucuna göre adli işlemlere devam edileceği öğrenildi.

AA

Etiketler: Papağan, Murat Özdemir
Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB süreci mülteci parantezine sıkıştı

    Risale-i Nur bütün insanlık için çok önemli

    UNICEF: Yemen'deki 5 milyon çocuğa, çocuk felci aşısı yapıldı

    Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Trump'ın Ortadoğu barış planının başarı şansı yok

    BM'den Yemen'deki ateşkes anlaşması ile ilgili açıklama

    Ulusal Hububat Konseyi Başkanı: Buğday ekim alanı 7,5 milyon hektara düştü

    Hamas'tan Avustralya'ya 'Kudüs kararından vazgeç' çağrısı

    Belçika Başbakanı'ndan istifa kararı

    "Batı ülkeleri Suriye konusunu dikte etmek yerine kolaylaştırmalıdır"

    Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na faiz cevabı: 85 lira nere 11 lira nere?

    Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a: Aklını kiraya verenler ne dediğimi anlamaz

    YPG/PKK'nın Ayn el-Arap'ta kazdığı hendek ve tüneller görüntülendi

    Meclis Başkanı Yıldırım: Türkiye ile Katar daima kara gün dostu olmuştur

    Bakan Albayrak: İstihdam artmaya devam ediyor

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye anayasa komisyonu açıklaması

    Mansur Yavaş: Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’na teşekkür ederim

    Şehit polis ebedi yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı

    Geyik avcısına ilginç ceza

    Cenevre'de gündem Suriye

    En Çok Okunanlar

    Mustafa ORAL

    Hüzünlenme, Allah seninle
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Post-28 Şubat
    Faruk ÇAKIR

    Siz hasta mısınız?
    Sebahattin YAŞAR

    Bir berber dükkânı ve yaşananlar
    Cevher İLHAN

    Fırat’ın doğusunda ABD ile işbirliği!
    Genel

    Risale-i Nur bütün insanlık için çok önemli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Komünizmin milâdı
    Süleyman KÖSMENE

    Öfke dikeni değil, barış gülü olalım
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, dünyevî-uhrevî Cehennemden kurtarır
    Raşit YÜCEL

    Atıf Ural

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.