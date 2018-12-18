Papağana şiddet uygulayan kişiye para cezası verildi, akıl sağlığı tespiti istendi

Sosyal medya hesabında papağanına yaptığı kötü muamelenin görüntülerini paylaşmasının ardından gözaltına alınan bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir, akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması için İstanbul Valiliğine teslim edildi.

Şiddete uğrayan papağan tedavi altına alındı Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'nce, Özdemir hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nuna istinaden idari yaptırım kararı alındı. Buna göre, Özdemir'e 5 bin 254 lira para cezası kesildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Özdemir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgusu sona erdi. Başsavcılık, Özdemir hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. ve 28. maddeleri gereğince "hayvana eziyet" eylemi sebebiyle idari yaptırım kararı uygulanmasına hükmetti. Savcılık, şüpheli Özdemir'in akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verdi. Polis memurlarına teslim edilen Özdemir, kamu düzeni ve güvenliği, suçun önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması istemiyle İstanbul Valiliğine götürüldü. Özdemir hakkında sağlık raporunun sonucuna göre adli işlemlere devam edileceği öğrenildi. AA

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