Park halindeki araç kül oldu

Kırıkkale’de park halinde bulunan araç henüz belirlenemeyen sebepten alevlere teslim oldu.

Kırıkkale’de, Yaylacık Mahallesi 8. Sokak üzerinde bulunan 71 AZ 658 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Sokakta bulunduğu sırada yangına tanıklık eden araç sahibi Kamil Karakaya’nın annesi Mürvet Karakaya aracın sol kapıdan başlayarak kısa sürede alev aldığını söyledi. Alevler içerisindeki araç olay yerine gelen itfaiyenin çalışmaları sonucu yangın yakınındaki araçlara sıçramadan söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen araç yangını ile ilgili soruşturma devam ediyor. AA

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