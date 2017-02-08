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Paylaşım rekoru kırmıştı: Keçiyi sırtında taşıyan Hamdu Sena’ya anlamlı ziyaret

08 Şubat 2017, Çarşamba 16:14
Türkiye Damızlık Koyun Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetimin, yeni doğum yapmış keçiyi sırtında, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasında taşırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kıran ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin’i ziyaret etti.

Küçük kıza çeşitli hediyeler veren heyet 1 yıllık eğitim masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Rize'nin İkizdere İlçesi’ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü’ne gelen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik ve yöneticiler, Rize temsilcileri Fahrettin Melemşe ile birlikte Hamdu Sena'nın evine gitti. Hamdu Sena heyeti, ağabeyi Ali Rahman, babası Atilla Bilgin ve kuçağındaki, 'Kar topu' adını verdiği keçi yavrusuyla karşıladı.

Birlik Başkanı Nihat Çelik, küçük kıza ve ağabeyine dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesi ile baba Atilla Bilgin'e de cep telefonu hediye etti.

BU DAVRANIŞ TARİHE GEÇECEK

Küçüç kızın bir yıllık eğitim masraflarını karşılayacaklarını belirten Nihat Çelik, doğum yapan keçiyi sırt çantasında, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtındaki okul çantasında taşıyan Hamdu Sena ve ağabeyine teşekkür etti ve şunları söyledi:

"Bu çocuklarımızın yaşı küçük ama örnek bir davranış gösterdiler. Kızımız, 'Hayvanları çok seviyorum, herkes de çok sevsin' demişti. Bu sözler gerçekten hafızlarda kalacak. Hayvan sevgisi, insan sevgisi çok önemlidir. Rize ve Karadeniz insanlarının yüreklerinin sevgi ve şefkat dolu olduğunu biliyoruz. Bu kızımızın önünde saygıyla eğiliyoruz ve kendisini kutluyoruz. Davranışı tarihe geçecek."

Hamdu Sena Bilgin'de hediyeler için heyete teşekkür etti.

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Sosyal medyanın gündemine oturan fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/sosyal-medyanin-gundemine-oturan-fotografin-sirri-ortaya-cikti_422838

DHA

Etiketler: rize, koyun, hamdu sena
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