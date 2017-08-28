Pazar'da belgesel çekimi

Kanal B tarafından her hafta Çarşamba günleri Saat 21-22 arasında “İlden İle Yurdun Sesi“ Programında yayımlanmak üzere Rize ve birkaç ilçesinde program çekimleri yapılıyor.

Pazar ilçesine gelen Kanal B Kültür-Sanat Koordinatörü Faruk Demir ve ekibi önce Pazar Belediye Başkanı Dr. Ahmet Basa’yı makamında ziyaret etti. Çekimler öncesi yapılan görüşmede önce Pazar’da yapımına başlanan Havalimanı alanı, Pazar Belediyesinin çalışmaları, Başkan Basa ile birlikte tek tek gezilerek çekimler yapıldı. Konu ile ilgili başkan Basa açıklamalarda bulundu. Ardından Pazar’ın öne çıkan değerleri ele alındı. Kirazlık Limanında Balıkçı motorlarıyla görüşüldü. Pazar Simit’i çekimleri yapıldıktan sonra Tarihî Kız Kalesi, 4 gözlü kemer köprü ve Ciha Kalesi gezildi. Kızkalesi, 4 gözlü köprü ve ciha kalesi hakkında Araştırmacı-Yazar Murat Ümit Hiçyılmaz bilgiler verdi. Haberal Ortaokulu gezildi. Müdür ile kısa bir görüşme yapıldı. Program ekibi Pazar’daki çekimlerine akşamüstü son verdi.

Ekip daha önce tesbit edilen diğer ilçelerde çekimler devam edecek.

Program yönetmeni Faruk Demir yaptığı açıklamalarda “Kanal B Kültür-Sanat Koordinatörü ve Program yapımcısıyım. İlden ile programımız var. Çarşamba günleri Kanal B’de ekrana gelir. Hocamız Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın özel isteği ile Rize Pazar ve birkaç ilçesini belgesel olarak çekeceğiz. Çarşamba günleri 21.00’da yayınlanıyor. Bu programın hangi gün yayınlanacağını önceden ilân edeceğiz. Burada çok büyük zevk aldık. Belediye Başkanlarımıza Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğluna ve ekiplerine şahsımıza ve özellikle hocamız Prof. Dr. Mehmet Haberal’a göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir Pazar izleyeceksiniz ekranlarda. Önemli bir belgesel olarak kalacaktır. Pazar’da güzel çalışmalar olmuş. Yerel Yönetim anlamında biraz rahatlamış. Belediye Başkanımız ve ekibinin yakın ilgisi her istediğimiz bize çekme imkânı verdi. Tabi bir saatte Pazar’ı anlatmak mümkün değil, buna rağmen yine de güzel program oldu” dedi.

ABDULLAH UZUN - PAZAR