Pazarcıya pankartlı ceza

Tekirdağ'da bir pazarcıya, "vatandaşa kötü davranarak hileli satış yaptığı" gerekçesiyle bir hafta tezgah açmama cezası verildi. Ceza, tezgaha asılan pankartla duyuruldu.

Zabıta ekipleri, Perşembe Pazarı'nda tüketici şikayeti üzerine "tüketiciye kötü söz sarf eden ve hileli mal sattığı" gerekçesiyle bir esnafa, 1 hafta tezgah açmama cezası verdi. Cezalı pazarcının tezgahının bulunduğu alan demir bariyerlerle çevrilip "Burada satış yapan esnaf, vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı zabıta müdürlüğünce kapatılmıştır." yazılı pankart asıldı. AA

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