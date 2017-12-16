Pes dedirten kaçakçılık

Yeşilköy Havalimanı'nda tekerlekli sandalye hizmeti veren bir şirkette çalışan 3 kişi, Dış Hatlar Terminali Arındırılmış Salon olarak bilinen bölgede bulunan Bangladeşli 3 yolcuyu, Türkiye'ye sokmaya çalışırken yakalandı.

Şüpheliler, Bangladeşlileri yurda sokmak için hasta yolcuların kullandığı tekerlekli sandalyeye bindirdikleri, kurumsal yeleklerini kaçaklara giydirdikleri ortaya çıktı. İç hatlar terminali yolcu geliş kapısından Türkiye içi seyahat etmiş yolcu süsü verilerek kaçakları Türkiye'ye sokmak isteyen şüpheliler, havaalanı polisi tarafından gözaltına alındılar. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından A.K, Y.A. ve N.Y'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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