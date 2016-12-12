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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Peygamberimiz'i öven şiirler seslendirildi

12 Aralık 2016, Pazartesi 22:37
Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Seçilmiş Na'tlardan Seçkin Beyitler" programı düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı ve TÜ organizasyonunda Balkan Kongre Merkezinde gerçekleşen programda, şair sahabiler Hasan B. Sabit, Ka’b B Malik ve Abdullah B. Revaha ile Çin İmparatoru Hong Wu, Johann Wolfgang Von Goethe, Victor Hugo ve Rainer Maria Rilke, şair Leyla Hanım, Şeyhî, Yahya Nazım, İsmet Özel ve Sezai Karakoç’un Peygamberimiz Hz. Muhammed'in güzel huylarını, güzel insanlığını, barış ve hoşgörü yanını anlattığı dizeleri, kasideleri seslendirildi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oda Orkestrası da şiirlerin okunması sırasında müzikle eşlik etti.

Edirne Valisi Günay Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Peygamberimizin bir hadisinde, "İstanbul feth olunacak, İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan, İstanbul'u fetheden asker ne güzel asker" dediğini hatırlattı. 

İstanbul'u fetheden komutan ve askeri yetiştiren şehrin Edirne olduğunu belirten Özdemir, "Peygamberimiz tarafından övülen şehirde biz Peygamberimiz için ne yapsak azdır. Hepimize bu konuda büyük görevler ve sorumluluklar düşüyor. Hem idari anlamdaki sorumluluklarımız hem de İslam'ın bir neferi olarak, yine övülen şehirde övülen ordu ve komutan olmak için böyle bir vazifemiz olduğunu düşünerek çok daha fazla görev düştüğünü düşünüyorum. Bu konuda üzerilerine düşen görevi üniversitemizin şu anki ekibinin yerine getirdiğine inanıyorum. Edirne halkı olarak, Peygamberimizin övdüğü şehre herhangi bir halel getirilmedi ve bundan sonrada yapılan çalışmalarda getirilmeyecektir" diye konuştu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise programı Trakya Kalkınma Ajansı ile düzenlediklerini ifade etti.  Etkinliğin hayırlı olmasını dileyen Tabakoğlu, programa destek veren ve bu programda çalışma yapan herkese teşekkür etti.

Koordinatör Cüneyt Özvardarlı da programla ilgili bilgi verdi.

Selimiye Camisi imamı ve dünya Kur'an okuma birincisi Alpcan Çelik de Kur'an tilavetiyle programa katkı verdi. 

AA

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