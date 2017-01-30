Piyade Uzman Çavuş Yağlı son yolculuğuna uğurlandı

​Hakkari Yüksekova 3.Taktik Piyade Tümen Komutanlığında görev yaptığı sırada görevli gittiği Van'da geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Piyade Uzman Çavuş Yakup Yağlı, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Van'dan uçakla Ankara'ya uğurlanan 31 yaşındaki Yağlı'nın cenazesi, Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesine getirildi. Yağlı'nın babası Gaffur ve annesi Zeynep Yağlı ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri, şehidin fenalık geçiren bazı yakınlarına müdahale etti. Kırıkkale Mühimmat Komutanlığında işçi olarak çalışan ve törene ağabeyinin üniformasıyla gelen Yağlı'nın kardeşi Taki Yağlı, güçlükle ayakta durabildi. Evli ve 2 çocuk babası Yağlı'nın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mahallesi Mezarlığına defnedildi. AA

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