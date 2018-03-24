Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon dolar

İstanbul Yeşilköy Havalimanı'nda, yurda kaçak getirilmek istenen, şeker paketlerine sarılmış 550 gram pırlanta tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 22 Mart'ta tarifeli uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'den İstanbul'a gelen İranlı kadın yolcu M.M'yi (25) şüphe üzerine takibe aldı. Dış Hatlar Geliş katında gümrük memurlarına herhangi bir beyanda bulunmayan M.M'yi durduran polis, yolcunun valizini aradı. Aramada, şeker paketlerine sarılı küçük poşetlerde 550 gram pırlanta bulundu. Pırlantaların piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu belirtildi. Gözaltına alınan M.M'nin ifadesinde, Kahire'den önce Dubai'de bulunduğunu, bir İngiliz'den şeker paketlerini İstanbul'da teslim etmek üzere aldığını, paketlerin içinde pırlanta olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin ifade vermesinin ardından hakkında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldığı kaydedildi. AA

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