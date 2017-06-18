PKK'lı teröristle birlikte ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde çıkan çatışmada 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, aralarında 'AT-4' tanksavar silahının da bulunduğu mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları aralıksız sürerken, Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Yeşilova Köyü Bahar Deresi bölgesinde bir PKK'lı tetörist çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Teröristle birlikte 1 Kalaşnikof bu silaha ait 5 dolu şarjör, 3 el bombası, AT-4 tanksavar silahı, 1 adet RPG-7, 4 adet RPG-7 mühimmatı ele geçirildi. Bu operasyonla birlikte Hakkari'de 1 Ocak 2017 tarihinden bu güne kadar 232, 4 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 798 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. DHA

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