PKK'nın geri tepmesiz top ve havanları ele geçti

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesindeki operasyon kapsamında son 4 gün içerisinde, terör örgütüne ait geri tepmesiz top, 80 ve 61 milimetre olmak üzere 2 havan, el yapımı patlayıcı, el bombaları ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

Beytüşşebap İlçesi'nde 19 Nisan tarihinde başlayan ve binlerce güvenlik görevlisinin katıldığı büyük operasyonla ilgili Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: "İlimiz Beytüşşebap İlçesi İncebel Dağları- Kato bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyon kapsamında 10-13 Haziran 2017 tarihleri arasında yeni tespit edilen 5 mağarada PKK/KCK Terör Örgütü tarafından gizlenmiş; 1 adet 81 mm havan, 1 adet 60 mm havan, 1 adet geri tepmesiz top, 2 adet bixi makineli tüfek, 6 adet g-3 piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet rpg-7 roketatar, 60 adet bombaatar mühimmatı, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet ağır silah gece görüş dürbünü, 4 bin 580 adet bixi mühimmatı, 3 adet elektrikli fünye, 21 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 15 adet el bombası 5 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet geri tepmesiz top mühimmatı, muhtelif tipte silah parçaları, şarjörleri, mazot, tüpler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda toplam 797 adet muhtelif tipte silah, 427162 adet muhtelif mühimmat,5 tondan fazla Amonyum Nitrat patlayıcı madde ile 80 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." DHA

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