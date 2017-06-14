"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

PKK'nın geri tepmesiz top ve havanları ele geçti

14 Haziran 2017, Çarşamba 16:35
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesindeki operasyon kapsamında son 4 gün içerisinde, terör örgütüne ait geri tepmesiz top, 80 ve 61 milimetre olmak üzere 2 havan, el yapımı patlayıcı, el bombaları ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

Beytüşşebap İlçesi'nde 19 Nisan tarihinde başlayan ve binlerce güvenlik görevlisinin katıldığı büyük operasyonla ilgili Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İlimiz Beytüşşebap İlçesi İncebel Dağları- Kato bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyon kapsamında 10-13 Haziran 2017 tarihleri arasında yeni tespit edilen 5 mağarada PKK/KCK Terör Örgütü tarafından gizlenmiş; 1 adet 81 mm havan, 1 adet 60 mm havan, 1 adet geri tepmesiz top, 2 adet bixi makineli tüfek, 6 adet g-3 piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet rpg-7 roketatar, 60 adet bombaatar mühimmatı, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet ağır silah gece görüş dürbünü, 4 bin 580 adet bixi mühimmatı, 3 adet elektrikli fünye, 21 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 15 adet el bombası 5 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet geri tepmesiz top mühimmatı, muhtelif tipte silah parçaları, şarjörleri, mazot, tüpler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda toplam 797 adet muhtelif tipte silah, 427162 adet muhtelif mühimmat,5 tondan fazla Amonyum Nitrat patlayıcı madde ile 80 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."

DHA

Okunma Sayısı: 373
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.