PKK operasyonu: 36 gözaltı

HATAY'da terör örgütü PKK ve şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik operasyonda 20'si Dörtyol ilçesinde olmak üzere toplam 36 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 36 kişinin evlerine sabaha karşı operasyon yapıldı. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Operasyon sonucunda 20'si Dörtyol ilçesinde olmak üzere il genelinde 36 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 6 av tüfeği ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. DHA

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