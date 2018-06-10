Plastik şişe bıçaktan tehlikeli sayıldı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde 3 yıl önce tartıştığı Mehmet Coşkun Özel’e (66) elindeki yarısı dolu, plastik su şişesini fırlatan Şemsettin Korkmaz’a (42), pet şişe ‘silâh’ sayılarak ‘basit yaralama’ suçundan 2 bin 240 lira para cezası verildi.

Aynı mahkeme, gözaltında olduğu sırada polisin elinden kurtularak, iki polis tarafından ekip aracına bindirilen Şemsettin Korkmaz’ı, iki polisin arasındayken, karnından bıçaklayan Aytunç Özel’e ise ‘yaralama’ suçundan 1500 lira adlî para cezası verdi. Korkmaz’ın avukatı Emre Sezer, “Plastik su şişesinin silâh olduğunu ilk kez Çüngüş Adliyesi’nde öğreniyorum” dedi.

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