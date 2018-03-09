Polis aracıyla kamyonet çarpıştı: 2 polis yaralı

İzmir'de polis aracıyla kamyonetin çarpıştı. Kaza nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Kamyonet sürücüsü ifade alınmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, polis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Tekin Aydın'ın kullandığı polis aracı, Yeşillik Caddesi Gediz Kavşağı'nda, Yusuf Ekinci idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralan polis memurları Aydın ve Mustafa Uslan, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ekinci, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle trafik akışı, yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlandı. AA

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