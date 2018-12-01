Polis memurunun örnek davranışı...

Ankara'da polis memurunun cuma namazını kılmak amacıyla camiye gelen yürüme engelliye abdest alması için yardım etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Engelleri aşalım Mendil satarak geçimini sağlayan İrfan Güralan, cuma namazı için tekerlekli sandalyesiyle Hacı Bayram Camisi'ne geldi. Güralan, caminin bahçesindeki çeşmeden abdest almakta zorlandı. Durumu fark eden Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Muhammed Taha Terzi, Güralan'a abdest almasında yardımcı oldu. Güralan, Terzi'ye yardımı için teşekkür etti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde polis memuru Terzi'nin bardakla çeşmeden su doldurarak Güralan'a abdest almasında yardımcı olması yer alıyor. AA

Okunma Sayısı: 185

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.