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1 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Polis memurunun örnek davranışı...

01 Aralık 2018, Cumartesi 02:57
Ankara'da polis memurunun cuma namazını kılmak amacıyla camiye gelen yürüme engelliye abdest alması için yardım etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Engelleri aşalım

Mendil satarak geçimini sağlayan İrfan Güralan, cuma namazı için tekerlekli sandalyesiyle Hacı Bayram Camisi'ne geldi. Güralan, caminin bahçesindeki çeşmeden abdest almakta zorlandı.

Durumu fark eden Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Muhammed Taha Terzi, Güralan'a abdest almasında yardımcı oldu.

Güralan, Terzi'ye yardımı için teşekkür etti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde polis memuru Terzi'nin bardakla çeşmeden su doldurarak Güralan'a abdest almasında yardımcı olması yer alıyor. 

AA

Etiketler: ankara, polis, cami, engelli
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