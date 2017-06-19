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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Polis midibüsü ile sivil araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

19 Haziran 2017, Pazartesi 18:08
Diyarbakır'da polis midibüsü ve sivil araç çarpıştı. 2 kişi öldü. Aralarında polislerinde olduğu 15 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Bingöl karayolunda özel harekat polislerini taşıyan midibüsle minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi vefat etti, polis ve vatandaşların bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Bingöl karayolunun 33. kilometresinde özel harekat polislerini taşıyan midibüsle bir yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan polis ve vatandaşlardan 20 kişi yaralandı. 

Yaralılar 112 acil servis ekipleri ve helikopter ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 2'si tüm müdahaleye rağmen öldü, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

DHA

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