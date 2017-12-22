Polise tüfek doğrultan kişi vurularak öldürüldü

Adana'da bir cinayet şüphelisine yönelik operasyonda polise tüfek doğrultan bir kişi vurularak öldürüldü. Hayatını kaybeden kişinin polisleri hırsız sandığı için tüfek doğrulttuğu iddia edildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde cinayet suçundan aranan şüpheliye yönelik operasyon sırasında, polise pompalı tüfek doğrulttuğu iddia edilen kişi açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet suçundan aranan şüphelinin Gaziosmanpaşa Mahallesi Türkistan Sokak'taki bir evde saklandığı bilgisini aldı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, adreste inceleme yaptığı esnada, yakındaki bir evin çatısında silahlı birinin olduğunu fark etti. Uyarıya rağmen elindeki pompalı tüfeği polise doğrulttuğu iddia edilen kişi, açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Polisin kimlik tespitinde, bu kişinin aynı mahallede yaşayan Mikail Çelik (26) olduğu belirlendi. Çelik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. "OĞLUM HIRSIZ SANMIŞ" Maktulün babası İbrahim Çelik, Adana Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki çocuk babası oğlunun dışarıdan gelen sesler üzerine evin çatısına çıktığını belirterek, "Bizim komşunun evine operasyon düzenlenmiş. Oğlum da ses duyunca komşusunun evine hırsız girdiğini düşünerek pompalı tüfekle çıkmış. Polislerin ateş etmesi sonucu yaşamını yitirmiş" ifadesini kullandı. AA

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