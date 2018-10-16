Promotürk’ten isyan

Türk promosyon sektörü ihracatçıdan peşin olarak alınan dolar cinsinden binde 1-2 arasındaki peşin kesintiye isyan etti.

Bünyesinde yarım milyondan fazla kalifiye çalışanın bulunduğu promosyon sektörü, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bürokratik uygulamalarını azaltmaya çağırdı. Türkiye’de 62 bin 400 adet hizmet veren firmayı bünyesinde bulunduran sektörün temsilcisi Promosyon Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, düzenlediği basın toplantısında ekonomi yönetimine çağrıda bulunarak, İhracatçıdan peşin alınan binde 1-2’lik dolar cinsinden kesinti uygulamasına son verilmesini istedi. Başkan Güler, açıklamasında sektörün son 7 yılda alınan yasaklama ve kısıtlama kararları ile sık sık darboğazdan geçtiğini de söyledi. Türk promosyon sektörünün Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezlerinden biri olduğunu belirten Güler, “Bugün Türk ihracatçısının tamamı yerli ve milli sayılabilecek Türk Malı damgalı ürünleri içeren sektörümüzün başarısı ortadadır. 3 binden fazla ihracat kalemine sahip olan Türk promosyon şirketleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından artık sektör olarak ilan edilmesi gerekmektedir.” diye konuştu. İstanbul - Recep Bozdağ

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