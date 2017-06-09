PYD denetimindeki Afrin sınırına tank sevkiyatı

GAZİANTEP 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan tanklar, terör örgütü PYD denetimindeki Suriye'nin Afrin kentine komşu Kilis sınırına konuşlandırıldı.

Daha önce batı illerinden Gaziantep'e gönderilen tank ve zırhlı araçların bir bölümü bu sabah Kilis'e gönderildi. TIR'ların üzerinde ve güvenlik önlemleri arasında Kilis'e gönderilen tank ve zırhlı araçlar, terör örgütü PYD denetimindeki Afrin sınırındaki karakollara götürüldü. Tank ve zırhlı araçların Afrin sınırının kritik noktalarına konuşlandırılacağı öğrenildi. DHA

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