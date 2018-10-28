Diyarbakır'da düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda rahvan atları kıyasıya yarıştı. İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi ve Diyarbakır Bismil Rahvan Atlı Spor Kulübünce Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Karaköprü mevkisinde hazırlanan koşu pistinde düzenlenen yarışa farklı illerden 90 at katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve 6 kategoride gerçekleşen koşularda dereceye giren at sahiplerine kupa ve para ödülü verdi.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılını kutladıklarını ve bu kapsamda, bu yıl ilçede ilk defa yarışseverleri bir araya getiren etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Yüksel, "Yarışseverlerimizin büyük ilgisini görüyorum. 2 binin üzerinde vatandaşımız burada yarışları takip ediyor. Bu alaka bizi yüreklendirdi. İnşallah bundan sonra ulusal bayramlarımız başta olmak üzere çeşitli vesilelerle yarışseverler ile buluşmayı düşünüyoruz." dedi.

"Rahvan Atlar Padişah Atıdır"

Diyarbakır Bismil Rahvan Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Öngören de rahvan at yarışlarının Türkiye'nin her yerinde geleneksel olarak yapıldığını söyledi. Öngören, "Rahvan atlar padişah atıdır. Atların dünyada dört çeşit yürüyüş sitili vardır. Bunlardan biri rahvandır. Rahvan atı binicisini yormadan, sarsmadan kilometrelerce uzağa götürür. Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü olduğu için böyle bir günde etkinlik düzenlemek istedik." diye konuştu.