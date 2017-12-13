Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 473 öğrenci zehirlendi

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde dün yedikleri öğlen yemeğinden zehirlenen 473 öğrenci hastanelerde tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi.

DHA'nın haberine göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler dün kampüs yemekhanesinde çorba, köfte, patates ve makarnadan oluşan menüden yedi. Üniversiteden ayrıldıktan sonra ev ve kaldıkları yurtlara giden öğrencilerden bazıları akşam saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı, ateş ve kusma gibi şikayetler görülen öğrenciler, özel araç ve ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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