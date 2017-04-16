Referandum günü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu anne ile baba öldü, 3 çocuğu yaralandı.

Referandum oyunu kullandıktan sonra pikniğe giden Mesut Bingöl (49) idaresindeki otomobil, İnönü-Kütahya karayolunun 5. kilometresinde Hasan Çiftçi'nin kullandığı TIR'la çarpıştı. Kazada Mesut Bingöl ile eşi Necla Bingöl (47) olay yerinde öldü. Çiftin yaralanan çocukları Ahmet (16), Hatice Kübra (18) ve Ayşe Zehra Bingöl (13), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. AA

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