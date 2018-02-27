Resmi aracı çalıp Bolu'ya 'gezmeye' gittiler!

Düzce’nin Çilimli İlçe Belediyesine ait resmi plakalı aracı çalarak, Bolu'ya gelen zanlılar, cadde üzerinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, belediyeye ait 81 AH 024 plakalı minibüsü çaldığı ileri sürülen O.T. (19), arkadaşları C.D. (17) ve Y.K'yı da (17) yanına alarak gezmek için Bolu'ya geldi. Kent merkezindeki Plaka Tanıma Sistemi üzerinden aracın çalıntı olduğu bilgisini edinen polis ekipleri, hemen harekete geçti. Polis ekipleri, çalıntı minibüsü Hürriyet Caddesi üzerinde durdurdu. Gözaltına alınan O.T, C.D, ve Y.K. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada 3 kişinin polis tarafından gözaltına alınma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. AA

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