Resmi takvime göre 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlar?

15 tatil ne zaman konusu, dönemin sonuna doğru merakla araştırılan sorular arasında yer almaya başladı. Sömestr tatili için planlarını şimdiden kurgulayan öğrenci ve veliler, geri sayıma devam ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, okullar ne zaman kapanacak konusuyla ilgili detaylı bilgiler.

Sömestr tatili ne zaman başlayacak sorusuna cevap arayan birçok kişi, okullar ne zaman kapanacak konusuna yanıt arıyor. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan 15 tatil ne zaman sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlandı. İşte, bakanlığın yanıtladığı sömestr tatili ne zaman sorusu hakkında detaylı bilgiler

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2017-2018 eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 18 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili ile başladı. Uyum süreci kapsamında 11 Eylül tarihinde okullara başlayan öğrenciler için ise ikinci hafta başladı.

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

DERS SÜRESİ KISALIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valiliğinin öğrencileri kitap okumaya özendirmek amacıyla başlattığı ’Annem varsa, bende varım’ projesinin Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen açılışına katıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı konuşmada ders saatlerinin kısaltılması gerektiğini belirterek, "Beni 40 dakika dinler misiniz? O zaman ben de diyorum ki; 40 dakika bir ders süresiydi, ama şimdi bilim çağında, teknoloji çağında artık öğrenme süreleri kısaldı. 40 dakikada öğrenciler dikkatlerini bir noktaya odaklayamıyor. Bu ders süresini biraz kısaltmak lazım. Daha etkin öğretim için ders sürelerini kısaltmalıyız" diye konuştu.

MEZUN OLAMAYAN LİSELİLERE MÜJDE

MEB, yükseköğretim kurumlarında geçici kayıtları bulunan ancak tek dersten sorumluluğu bulunanlar ile staj bitirme sınavına girmesi gereken öğrencilere, 18 Aralık'a kadar sorumluluk sınavı yapılmasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından illere gönderilen yazıda, 9 Haziran'da sona eren 2016-2017 ders yılında öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları ilgili yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildiği ve devamsızlık süresini aşan son sınıf öğrencilerinin devam eden öğrenciler gibi değerlendirilmesi ve şartları taşıyan öğrencilerin mezuniyet işlemi gerçekleştirilmesine karar verildiği anımsatıldı.

Ancak, Bakanlığa ulaşan öğrenci ve veli taleplerinden, yükseköğretime devam ettiği halde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluluk sınav döneminde ve sonrasında yapılan tek ders sınavına girmelerine rağmen başarısız duruma düşen öğrencilerin bulunduğu, bazı öğrencilerin de stajını tamamlamalarına rağmen staj bitirme sınav döneminin ikinci dönem başında uygulanması gerektiğinden mezun olamayacaklarının anlaşıldığı anlatıldı.

Bakanlık, yükseköğretim kurumlarındaki geçici kayıtların kesin kayda dönüşebilmesi için öğrenimine devam ettiği halde tek dersten sorumluluğu bulunanlar ile staj bitirme sınavına girmesi gerekenlere bir sınav hakkı daha verilmesine karar verdi. Buna göre, yükseköğretime kayıt süresi dikkate alınarak bu sınav, 18 Aralık 2017 tarihine kadar okul müdürlüklerince sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılacak. Sınavda başarılı olanlara lise diploması düzenlenecek.