Riskli binaların yıkım işlemi sona erdi

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki 10 katlı binanın yıkım işlemi sona erdi.

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Çarşamba günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın etrafındaki binalardan biri olan Yunus Apartmanı'nda yıkım işlemi sona erdi. Polis tarafından kapatılan alana vatandaşların girişine izin verilmezken, vatandaşlar, güvenlik şeridinin arkasından yıkım çalışmalarını seyretti. Yıkımına 10 Şubat'ta başlanan apartmandaki çalışmaların ardından kepçelerle molozları ayrıştırma ve taşıma işlemine başlanması bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı. AA

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