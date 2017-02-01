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1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Rize'de 325 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

01 Şubat 2017, Çarşamba 12:02
Rize'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 325 köy yolu ulaşıma kapandı.

Birkaç günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimde 1 metreyi aştı. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan 325 köy yolunun açılması için Özel İdare ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Rize Belediyesi ekipleri de, kent merkezinde karla kaplı sokakları temizlemek ve yolları ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

HASTAYA KAR PALETLİ AMBULANSLA ULAŞILDI

Derepazarı İlçesi'nde, yolu kardan kapanan Çukurlu Köyü'ndeki evinde rahatsızlanan 75 yaşındaki Selim Demirel'in yakınlarının yardım istemesi üzerine harekete geçen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, kar paletli ambulansla köye gitti. Evin önündeki kar kaplı  patika yolu küreklerle açtıktan sonra hasta Selim Demirel'e ilk müdahaleyi evinde yapan ekipler, ardından da hastayı alarak Rize Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

DHA

Etiketler: rize, kar yağışı
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