Rize'de 325 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Rize'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 325 köy yolu ulaşıma kapandı.

Birkaç günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimde 1 metreyi aştı. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan 325 köy yolunun açılması için Özel İdare ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Rize Belediyesi ekipleri de, kent merkezinde karla kaplı sokakları temizlemek ve yolları ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor. HASTAYA KAR PALETLİ AMBULANSLA ULAŞILDI Derepazarı İlçesi'nde, yolu kardan kapanan Çukurlu Köyü'ndeki evinde rahatsızlanan 75 yaşındaki Selim Demirel'in yakınlarının yardım istemesi üzerine harekete geçen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, kar paletli ambulansla köye gitti. Evin önündeki kar kaplı patika yolu küreklerle açtıktan sonra hasta Selim Demirel'e ilk müdahaleyi evinde yapan ekipler, ardından da hastayı alarak Rize Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. DHA

Okunma Sayısı: 168

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.