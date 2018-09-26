Rize'de kesilen tarihi çınar ağacını gündeme getiren gazeteciye soruşturma

Sosyal medya hesabından Rize’de bulunan tarihi çınar ağacının kesilmesine dair video paylaşan Deniz Varlı, emniyet tarafından ifadeye çağrıldı.

Rize'de gazetecilik yapan Deniz Varlı kişisel sosyal medya hesabından kentteki asırlık bir çınar ağacının yıkılmasına dair bir video paylaşmış ve yine geçmişte aynı yerde bulunan tarihi Rize Orta Cami'nin yıkıldığını hatırlatmıştı.

Varlı'nın bu paylaşımına Rize Belediye Başkanı Prof. Reşat Kasap, Varlı'ya kişisel sosyal medya hesabından cevap vermiş ve Varlı için ''Rize'ye zarar veriyor, kendisinin camiyle hiçbir ilişkisi olmaz'' demişti.

Bunun üzerine Rize Belediyesi de ağacın çürüdüğüne ve kesilmesi gerektiğine dair bir açıklama yayınlamıştı.

VARLI: İFADEYE ÇAĞRILDIM

Deniz Varlı bu yaşananların ardandan hakkında soruşturma başlatıldığı için ifadeye çağrıldığını duyurdu. Varlı'nın paylaşımı şu şekilde: ''Sosyal medyadaki iki paylaşımımla ilgili ifade vermek üzere Emniyete davet edildim. Şimdi oraya gidiyorum, 3 güne kadar dönmezsem merak etmeyin''.

Varlı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.