"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Rize'deki Gürgen Deresi kurudu

04 Haziran 2018, Pazartesi 20:30
Yıllık 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla Türkiye'nin en çok yağış alan ili olan Rize'de, hidroelektrik santral (HES) projelerinin bulunduğu vadilerdeki dere yatakları yaz mevsimiyle birlikte yine susuz kalmaya başladı. Dere sularının tünele alındığı Güneysu ilçesindeki Gürgen Deresi, bu yıl bölgede ilk kuruyan dere oldu.

Rize’deki İkizdere, Senoz, Güneysu ve Salarha dereleri üzerine toplam 12 HES kuruldu. Bu dereler üzerine kurulan Cevizlik, Yokuşlu, Ayvasıl, Uzundere, Yeşilköy, İkizdere, Kale, İncirli, Saray, Adacami, Hamzabey ve Gürgen HES'lerle yıllık ortalama 830 gigawatt saat elektrik üretimi yapılmaya başlandı. Yıllık 2 bin 400 kilogram yağış oranı ile Türkiye’nin en çok yağış alan ili Rize'de, HES projelerinin bulunduğu vadilerdeki dere yataklarının su seviyeleri ise yaz aylarıyla birlikte azalıyor. HES projeleri nedeniyle suyun tünele alındığı dere yatakları susuz kalıyor. Dere sularının tünele alındığı Güneysu ilçesindeki Gürgen Deresi, bu yıl bölgede ilk kuruyan dere oldu. İlçe bulunan Gürgen Vadisi’ndeki Kale hidroelektrik santralinde suyun tünele alındığı yaklaşık 3 kilometre boyunca Gürgen Deresi'nde su seviyesi iyice azaldı. 30 metre genişliğe sahip vadinin büyük bölümünde dere yatağında su kalmadı. Taşlarla kaplı dere yatağı ortaya çıktı.

'SU, TİCARİ MAL DEĞİL'

Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP) Sözcüsü Ömer Şan, yarın kutlanacak Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Ülkenin eşi benzeri olmayan doğasını, biyolojik zenginliğini, toprak ve su varlıkları ile doğal yaşam alanlarını korumaya ve bu uğurdaki mücadeleye destek isteyen Şan, "DEKAP, tüm canlıların yaşam kaynağı olan suyun, enerji kaynağı ve para kazanma aracı olarak görülmesi ve ticarileştirilmesini reddediyor. Su, ticari bir mal değil; tüm canlıların yaşamını sürdürebilmek için ulaşma hakkının olduğu doğal bir varlık, ekolojik sistemin ayrılmaz parçasıdır. Tüm canlıların sudan yararlanma hakkı eşittir. Hiçbir canlı kendisinin su ihtiyacının diğerlerinden daha önemli ve suya ulaşma hakkının daha öncelikli olduğunu ileri süremez. Su, bulunduğu ortamın asli unsurudur. Hiçbir şekilde yatağı değiştirilemez, bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz. Doğal yaşam-su ilişkisini dikkate almayan hiçbir karar, uygulama, düzenleme kabul edilemez. Suyun kullanımı ekolojik, çevresel, kültürel ve sosyal yaşamdan uzaklaştırılarak ele alınamaz" dedi.

 

DHA

Etiketler: dere, Rize, su, HES
Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Refah Sınır Kapısı "teknik arıza" nedeniyle kapatıldı

    Hamaney: 'İran nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyecek'

    İnce "Ordu siyasete girmemeli"

    Bekir Bozdağ gündem hakkında açıklamalarda bulundu

    Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmesinde neler konuşuldu

    Filistinliler Cuma günü "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyecek

    Irak'lı aşiret sözcüsü: "ABD askerleri Sincar bölgesine konuşlandı"

    Türkiye’nin ekonomik hiçbir sorunu yokmuş

    Şehitler duâlarla...

    Almanya ABD'ye tepkili

    Ekolojik tahribatı kim durduracak?

    ''İdraki yetmeyenlerin sinirini bozsa da çizgimiz bu''

    Ürdün'de protestolar istifa getirdi

    Millet İttifakı görüşmeleri başladı: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak açıklama

    Bahçeli: Hükümet 'Gündemimizde yok' diyor; gündeme almak zor değil

    Mâşaallah, Bârekallah...

    Örnek girişimi ilgi gördü; 'Silikon Vadisi'ne gidiyor

    Hakkari Şehitleri dualarla...
    📷

    Sabrın acı meyvesi... Ölüm ile yaşam, rüya ile hakikat, hüzün ile huzur bir arada...

    'Anadolu aslanı' 32 ülkeye gönderildi...

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî dalâlet
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    31 Mart’tan Bugüne Darbelerin Hedefi Hep Demokratlar oldu
    Faruk ÇAKIR

    El insaf diyoruz...
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP devlet partisidir
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hz. Mehdî ve uzun tedkikat ile yazılan program
    Genel

    Bu uygulama alkışlanır
    Süleyman KÖSMENE

    Ramazan’ın Tacı-Tahtı: İtikâf
    Risale-i Nur'dan

    İsraf, milletleri geri ve fakir bırakır
    Genel

    Tepkiler yine lafta kalıyor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Avrupa üflüyor biz burada oynuyoruz”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.