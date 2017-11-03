"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

'RTE' plakalı araca 300 bin lira istiyor

03 Kasım 2017, Cuma 13:57
Niğde'de bir kamu kurumunda memur olan Sedat Çelik, 2 ay önce ölen oğlundan hatıra kalan 06 RTE 02 plakalı aracını 300 bin liraya satışa çıkardı. Aracın normal piyasa değeri 7-8 bin lira civarında...

Yaklaşık 2 ay önce 27 yaşında ölen Ufuk Çelik'in "06 RTE 02" plakalı 1994 model otomobili, plaka harflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ve soyadının baş harflerinden oluşması nedeniyle ilgi görüyor. Sedat Çelik, daha önce çok kişinin talip olmasına rağmen oğlundan hatıra kaldığı için satmak istemediği otomobili, gelini ve torunlarını ev sahibi yapabilmek için satışa çıkardı.

ÖNCE MANEVİ DEĞERİ NEDENİYLE SATMAK İSTEMİYORDU

Otomobilin hikayesini anlatan Çelik, yaklaşık 2 yıl önce oğlunun Ankara'dan satın aldığı aracı, manevi değeri nedeniyle satmak istemediğini belirtti.

200 BİN LİRAYA KADAR TEKLİF ALMIŞ

Daha önce araca 200 bin liraya kadar fiyat teklif edenler olduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Oğlum arabayı geçen yıl Ankara'dan almıştı. Oğlum vefat edince 2 çocuğu kaldı, biri 2 yaşında, biri 4 yaşında. Arabayı satmak taraftarı da değilim. Daha önce plakadan dolayı 100 bin ve 200 bin lira teklif eden oldu. Ama ben hatıra diye kalmasını istedim. Ancak sonradan düşündüm torunlarım için ev lazım, evleri yoktu. Eğer alıcısı çıkarsa ben bu aracı satacağım.

Aracı 300 bin liraya satıyorum ama illaki pazarlık payı olur. Sayın Cumhurbaşkanımın ismi geçiyor plakada, ondan dolayı da satmak taraftarı değilim ama ihtiyaçtan dolayı satmak zorunda kaldım."

'OĞLUM 17 BİN LİRAYA ALMIŞTI'

Oğlunun arabayı 17 bin liraya satın aldığını aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Oğlum Ankara'ya Ramazan davulu çalmak için gitmişti, orada bu aracı görmüş. Ramazan Bayramı'nda yanıma geldiğinde bana 'Baba böyle bir araba var, alalım.' dedi, alma gücüm de yoktu. Arabanın sahibi oğluma 'Bu plaka belki seni bir şeyler yapar, seni belki bir yerlere sokar.' demiş.

PİYASASI 7-8 BİN LİRA

Ben de gittim bankadan kredi çekip oğluma verdim, Ankara'dan arabayı aldı geldi. Piyasası 7-8 bin liraydı ama 17 bin liraya aldı. Bunu veren insan da plakanın değerini biliyordu ama zengin olduğu için oğlumun ramazan davulcusu olduğunu görünce 'Bu plakayı sen al, bu plaka senin işine yarar.' demiş, vermiş arabayı."

AA

Okunma Sayısı: 916
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • g@L!p

    4.11.2017 08:08:30

    Gelişmiş ülkelerde böyle bir haber çıkar mı acaba? Siyasi liderlere bu kadar bağlılık(itaat) hangi ülkeler de var ya da var dı !!!

  • HÜSEYİN İLHAN

    3.11.2017 19:02:50

    Amaaaaan amaaan uzak dursun.Bizim KÜHEYLAN buna milyar basar be.O ne öyle kaportası dağınık,motor desen modası geçmiş,arızalımı arızalı.Birde yola beraber çıktıkalrını satışı yokmu pardon yolda bırakışı vefasız mı vefaszııı.Neyse elin külüstürünü daha fazla üzmeyelim.Biz bize nasip edilenlere çoook şükredelim.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

250. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

Türk Telekom’u devredebiliriz

TBMM'de kritik hafta

Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

Eğitim olmadan adalet olmaz

Global vebal

Fenerbahçe'ye son dakika şoku

Ahlak olmasa yok oluruz

'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

Lübnan Başbakanı istifa etti

İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

Önce cenazeye sonra maça gittiler

Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Gerçek dindar, “kindar” olamaz
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Şeyda Sultan ZENGİN

Haydi okuma grubu kuralım!
Genel

Eğitim olmadan adalet olmaz
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Demokrat görünümlü siyasalcılar
Mustafa Gönüllü

Bir günahın yaptığı tahribat
Faruk ÇAKIR

Milletin menfaatini düşünmek gerek
Genel

Global vebal
Cemil Said Demirdöğmez

Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
Büşra Nur Erciyes

Yeni Asya’nın neferi olmak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.