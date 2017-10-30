‘Rumların hazinesi’ için camiyi talan ettiler

Define avcıları, hazine arayışlarında sınır tanımıyor. Bu kez Samsun’da bir camiyi talan ettiler.

Samsun’un Tekkeköy İlçesi'nde ibadete kapalı tarihi Antyeri Camii, kaçak defineciler tarafından talan edildi.

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim merkezlerinden Tekkeköy İlçesi'nde, Lozan Antlaşması ile mübadele edilen Rumlar'dan kalan, 17'nci Yüzyıl sonunda yapıldığı tahmin edilen kiliseden camiye çevrilen Antyeri Camii kaçak defineciler tarafından talan edildi. Samsun'un çeşitli bölgelerinde hazine bulmak için birçok yeri kazarak alt üst eden defineciler bu kez de hazine olduğunu düşünerek tarihi caminin önünde kazı yaptı. Burada aradıklarını bulamayan defineciler, hazinenin eskiden kilise olarak kullanılan caminin içerisinde olduğunu düşünerek, camiyi tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Mahallede oturan 57 yaşındaki Mümin Çiçek, sürekli birilerinin gelip kazı yaptığını belirterek, "Kazanları bilmiyoruz ama hasta defineciler bir şeyler bulma ümidiyle buraya geliyor. Sık sık birileri gelip, kazıyor. Rumlardan kalma bir kilise bu; ön tarafları ve çevresini talan ettiler. Caminin önünde önceden duvar vardı. Restore etmek için gelen işçiler kazı sırasında define bulup, her şeylerini burada bırakıp, gittiler. Rastgele bilen ya da bilmeyen gelip kazma vuruyor" dedi.

18 yaşındaki Şafak Şahin ise halen geceleri kazı sesleri geldiğini belirterek, "Burası Rumlardan kaldı. Defineciler halen bir şeyler bulma amacıyla geceleri geliyorlar. Kazı sesleri geliyor. Biz gittiğimizde ya da şikayet ettiğimizde ise bir şey bulamıyoruz" diye konuştu.