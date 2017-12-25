Rusya'da otobüs alt geçide girdi: En az 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Rusya'da otobüsün alt geçide girmesi sonucu en az 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Başkent Moskova’daki Slavyanskiy Bulvar metro durağının bulunduğu alt geçide belediye otobüsü girdi. Otobüsün alt geçitte bulunan yayaları ezmesi sonucu en az 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Açıklamada bulunan emniyet yetkilileri, olayın terör saldırısı olmadığını, otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kazanın yaşandığını ifade etti. Olay yerine çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. AA

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